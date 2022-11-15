Війська РФ перекидають сили на донецький напрямок, щоб відволікти він невдач на Херсонщині – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська, ймовірно, перекинуть війська в Донецьку область після того, як покинуть правий берег Херсонської області, що, ймовірно, призведе до активізації операцій навколо Бахмута та на заході Донецької області.

«Російські сили, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах найближчими днями та тижнями, але ці успіхи навряд чи будуть значними в оперативному плані. Ймовірно, Міноборони РФ висуває більш конкретні територіальні претензії, щоб створити інформаційні умови для оформлення успіхів Росії в Донецькій області та відволікти від невдоволення втратами в Херсонській області», – вважають в ISW.

Аналітики звернули увагу, що російські військові блогери використали візит президента України Володимира Зеленського до Херсона 14 листопада, щоб критикувати російську військову потужність. Вони переважно скаржилися на те, що Зеленський прибув до Херсона і «міг пересуватися, особливо не турбуючись про російські удари поблизу нього».

У попередньому звіті експерти ISW також казали, що після виведення військ з правобережжя Херсонщини Росія посилить наступальні операції в Донецькій області, бо разом із силами, виведеними із Херсонщини, прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці.

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

Генштаб ЗСУ каже, що нині війська РФ ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.