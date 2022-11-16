«Без війни Росії проти України цього б не сталося» – Шольц і Сунак про падіння ракети в Польщі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 16 листопада виступили зі схожими заявами через інцидент із падінням ракет у Польщі.

«Нічого цього не сталося б без війни Росії проти України, без ракет, якими зараз інтенсивно та масштабно обстрілюють українську інфраструктуру», – сказав Шольц під час пресконференції на Балі, де завершився саміт «Групи двадцяти».

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також поклав відповідальність на країну, яка веде війну проти України.

«Ми всі маємо чітко розуміти, що нічого цього не сталося б, якби не вторгнення Росії до України. Така жорстока та безжальна реальність путінської війни. Поки вона триває, вона становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників», – наголосив очільник британського уряду.

15 листопада польські засоби інформації повідомили, що в селищі Пшеводув поблизу кордону з Україною впали дві ракети, через що загинули двоє людей. Це сталося в день, коли війська РФ завдали масованого удару по Україні. Влада України покладає відповідальність за падіння ракети на Росію. У Москві це заперечують.

У Міноборони РФ заявили, що у Польщі впала ракета українських збройних сил. Те, що це ракета українських сил протиповітряної оборони, також неофіційно допускає влада США.

Президент Польщі Анджей Дуда сказав 16 листопада, що це була ракета російського виробництва, вироблена у 1970-х роках, яку, ймовірно, використала українська ППО. За його словами, немає жодних ознак, що стався навмисний напад на Польщу та даних, що ракету запустила Росія. Він припустив, що стався нещасний випадок.