«Це не провина України» – Генсек НАТО про падіння ракети в Польщі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що падіння ракети в Польщі не є провиною України. Про це він заявив під час брифінгу.



«Наш попередній аналіз показує, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет. Але давайте cкажемо чітко: це не вина України», – сказав він, додавши, що розслідування інциденту триває і потрібно дочекатися його результатів.

Єнс Столтенберґ наголосив, що Росія відповідальна за війну в Україні, а інцидент в Польщі пов'язаний з цим.

Генсек НАТО додав, що немає жодних ознак того, що ракетний удар Польщі був умисним і що РФ планувала атаку на НАТО.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що падіння ракети, через яке загинули дві людини, виглядає як «прикрий випадок», а не «умисна атака». За його словами, наразі немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною, але є ознаки того, що це була ракета протиповітряної оборони.

Українська сторона наразі не коментувала цю інформацію.

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15 листопада польська влада заявила, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету національної безпеки через «кризову ситуацію». Польські медіа повідомили, що дві ракети впали в районі селища Пшеводув у Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Згодом МЗС Польщі підтвердило падіння «ракети російського виробництва» на польській території 15 листопада, через це викликали посла Росії.

Міністерство оборони Росії підтверджує, що російські військові здійснили масований обстріл України 15 листопада, але наполягає, що вони не мали цілей ближче, ніж за 35 кілометрів від українсько-польського кордону.