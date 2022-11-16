Дуда про падіння ракети в Польщі: немає ознак, що це умисна атака

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що падіння ракети, через яке загинули дві людини, виглядає як «прикрий випадок», а не «умисна атака».

«Немає жодних ознак того, що це був навмисна атака на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною», – цитує Дуду, його пресслужба.

«Є багато ознак того, що це була ракета протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала на територію Польщі. Вчора ракети впали на великі міста України. Україна захищалася. У нас було серйозне зіткнення через Росію», – додав польський президент.

Раніше джерело в НАТО повідомило агентству Reuters, що президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що вибух у східній Польщі спричинила українська ракета протиповітряної оборони.

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Як повідомили агенції АP троє американських чиновників, попередні оцінки вказують на те, що ракета, яка вразила Польщу, була випущена українськими силами по російській повітряній цілі.

15 листопада польська влада заявила, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький скликав засідання Комітету національної безпеки через «кризову ситуацію». Польські медіа повідомили, що дві ракети впали в районі селища Пшеводув у Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей.

Згодом МЗС Польщі підтвердило падіння «ракети російського виробництва» на польській території 15 листопада, через це викликали посла Росії.

Міністерство оборони Росії підтверджує, що російські військові здійснили масований обстріл України 15 листопада, але наполягає, що вони не мали цілей ближче, ніж за 35 кілометрів від українсько-польського кордону.