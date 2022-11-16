Москва заявляє, що її військові 15 листопада не стріляли «ближче за 35 км від польського кордону»

Міністерство оборони Росії підтверджує, що російські військові здійснили масований обстріл України 15 листопада, але наполягає, що вони не мали цілей ближче, ніж за 35 кілометрів від українсько-польського кордону. Про це 16 листопада заявив представник відомства Ігор Конашенков.

За його словами, удари завдавали «по системі військового управління України» з допомогою «високоточної зброї». Конашенков стверджує, що всі ракети влучили в цілі.

Окрім цього, речник заявив, що російські фахівці вивчили фото з місця падіння ракети у Польщі та визначили, що це була С-300 українських військових.

«Опубліковані увечері 15 листопада в Польщі фотографії уламків, виявлених у населеному пункті Пшеводув, однозначно ідентифіковані російськими фахівцями оборонно-промислового комплексу як елементи зенітної керованої ракети комплексу ППО С-300 повітряних сил України», – твердить Конашенков.

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах, зокрема по обʼєктах енергетичної інфраструктури. За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, російські військові випустили близько ста ракет.

МЗС Польщі офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії на село Пшеводув впала ракета російського виробництва. У відомстві заявили про виклик російського посла через інцидент. Президент Польщі Анджей Дуда трохи пізніше заявив, що поки що немає конкретних доказів того, хто саме запустив ракету, падіння якої призвело до вибуху неподалік кордону з Україною.

За інформацією ЗМІ, вибухи в польському селищі Пшеводув сталися о 15:40 за місцевим часом на фермі біля зерносушарки, загинули двоє людей.

Президент США Джо Байден заявив після екстреної зустрічі з лідерами на саміті «Групи двадцяти», що, за попередньою інформацією, ракета, що впала в Польщі, ймовірно, була випущена «не з Росії». За словами американського лідера, західні держави підтримають Польщу в розслідуванні того, що саме сталося внаслідок ракетного удару по польській території. Агенція Associated Press з посиланням на неназваних чиновників у Білому домі повідомила, що США вважають: ракета, що впала, належала українським силам ППО, вона була запущена, щоб збити російську ракету.