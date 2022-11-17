«Укренерго»: повідомлення щодо повного знеструмлення країни є фейком

Національна енергетична компанія «Укренерго» заперечила і назвала фейком інформацію щодо можливого повного чи часткового знеструмлення країни з 17 листопада, що з’явилася «у сумнівних телеграм-каналах».

«У сумнівних телеграм-каналах використовується логотип компанії «Укренерго» для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни. Ця інформація не відповідає дійсності! «Укренерго» не робило жодних таких заяв», – йдеться в повідомленні у телеграмі компанії.

За повідомленням, це один із можливих «вкидів» для того, «щоб посіяти паніку серед українського населення».

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що його фахівці повернули електропостачання близько 70% споживачів у низці областей центрального регіону і підготували високовольтні лінії для підключення в західному і дніпровському регіонах.

Після масованих російських ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.