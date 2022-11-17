«Укренерго»: світло повернули близько 70% споживачів у деяких областях центрального регіону

НЕК «Укренерго» повідомляє, що його фахівці повернули електропостачання близько 70% споживачів у низці областей центрального регіону і підготували високовольтні лінії для підключення в західному і дніпровському регіонах, повідомила пресслужба компанії ввечері 17 листопада.

«На деокупованій Херсонщині ремонтні бригади «Укренерго» спільно із саперами обстежують високовольтні лінії. На жаль, там швидкість робіт стримує щільно замінована територія», – йдеться в повідомленні.

У компанії зауважили, що лише 15 листопада російські ракети пошкодили 15 енергооб’єктів, через це не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній.

«Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі з західних регіонів на схід, тобто по всій країні. Більше ніж 1000 фахівців «Укренерго» 24/7 працюють над відновленням енергосистеми, латають те, що можна залатати і замінюють те, що можна замінити», – повідомили у компанії.

При цьому, щоб утримати стабільну роботу енергосистеми в таких умовах й уникнути більших аварій, оператор змушений вдаватися до обмежень споживання – до 40% у країні. Графіки на сьогодні застосовані по всій Україні.

«Укренерго» також попереджає, що з кожною наступною атакою на енергооб’єкти України вимкнення світла можуть тривати довше.

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15 листопада російські військові завдали одного з найбільших ударів по українській інфраструктурі за весь час повномасштабного вторгнення. Менший обсяг мала ракетна атака 17 листопада, але за числом загиблих і поранених цивільних обстріли, що відбулися в четвер, перевершили вівторкові.

За даними ЗСУ, Росія 15 листопада випустила понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з Ростовської області та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони. До цієї масованої атаки Росія залучила 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Внаслідок ударів 15 листопада загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.