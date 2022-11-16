Генерал Міллі: Росія програла в Україні в стратегічному, оперативному і тактичному плані

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що Росія зазнала невдачі у спробах досягти кожної зі своїх цілей, які вона ставила у повномасштабній війні проти України.

Міллі та міністр оборони США Ллойд Остін виступили 16 листопада за підсумками сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий Рамштайнський формат). Воно пройшло в онлайн-режимі.

«Щоразу росіяни зазнавали поразки. Вони програли у стратегічному плані, вони програли в оперативному плані і вони програли в тактичному плані. Те, що вони намагалися зробити, їм не вдалося», – сказав Міллі, відзначивши, зокрема, останні невдачі армії РФ на Херсонщині.

При цьому Міллі оцінив як «невисоку» ймовірність досягнення в найближчому майбутньому повної військової перемоги України, яку він визначив як вигнання російських військових з усієї її міжнародно визнаної території, включаючи Крим.

Генерал підкреслив, що більш вірогідним йому бачиться виведення російських військ як результат не військового, а політичного рішення, оскільки «з політичної точки зору», за його оцінкою, Росія «лежить на лопатках». Що саме він має на увазі, Міллі не пояснив.

Раніше Міллі виступив за якнайшвидший початок переговорів Росії з Україною, зазначивши, що це допоможе врятувати безліч життів. Він, однак, наголосив, що США готові «стільки, скільки необхідно» надавати допомогу Україні у захисті її свободи та суверенітету.

За словами голови Пентагону Ллойда Остіна, останні російські ракетні удари по критично важливій інфраструктурі України «тільки посилюють рішучість України і рішучість Контактної групи підтримувати Україну».

Міністр наголосив на важливості збільшення поставок Києву сучасних засобів ППО. Про це ж заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Нещодавно поставлені американські системи NASAMS, як сказав Остін, показали 100-відсоткову ефективність захисту від російських ракет. Про це напередодні також заявляв президент Володимир Зеленський.

Остін також сказав, що, хоча взимку можливе уповільнення темпу воєнних дій, союзники продовжуватимуть активно допомагати Україні, щоб вона могла продовжувати наступальні операції.

Про конкретні рішення, ухвалені на засіданні в Рамштайнському форматі 16 листопада, не повідомляли. Низка країн НАТО, зокрема Німеччина, приурочили до засідання повідомлення про чергові пакети військової допомоги Україні. Новий уряд Швеції, яка поки що не входить до НАТО, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 287 мільйонів доларів – це більше, ніж усі попередні пакети. Поставлять, зокрема, засоби ППО.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками «Рамштайну» подякував партнерам України за підтримку та «нові ініціативи». Міністр оборони зазначив, що очікує «значних результатів» до наступної зустрічі в Німеччині.