«Вільний світ з нами до перемоги»: Резніков про підсумки зустрічі «Рамштайн»

Міністр оборони Олексій Резніков підбив підсумки шостої зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбулася 16 листопада.

«Вільний світ з нами, доки ми не переможемо. Сила України зараз: підвищений економічний потенціал, краще тренування для української армії, сучасна логістика», – заявив він.

Він подякував партнерам України за підтримку та «нові ініціативи». Міністр оборони зазначив, що очікує значних результатів до наступної зустрічі в Німеччині.

Міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з оборони України заявив, що учасники групи зберігатимуть темпи підтримки Києва протягом зими, аби Україна «могла продовжувати закріплювати свої успіхи та перехоплювати ініціативу на полі бою».

Після попередньої, шостої зустрічі у форматі «Рамштайн» в жовтні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що, на його думку, в країн Заходу «скоро закінчаться» аргументи не надавати Україні літаки і танки.