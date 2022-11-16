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«Вільний світ з нами до перемоги»: Резніков про підсумки зустрічі «Рамштайн»

Олексій Резніков подякував партнерам України за підтримку та «нові ініціативи»

Міністр оборони Олексій Резніков підбив підсумки шостої зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбулася 16 листопада.

«Вільний світ з нами, доки ми не переможемо. Сила України зараз: підвищений економічний потенціал, краще тренування для української армії, сучасна логістика», – заявив він.

Він подякував партнерам України за підтримку та «нові ініціативи». Міністр оборони зазначив, що очікує значних результатів до наступної зустрічі в Німеччині.

Міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з оборони України заявив, що учасники групи зберігатимуть темпи підтримки Києва протягом зими, аби Україна «могла продовжувати закріплювати свої успіхи та перехоплювати ініціативу на полі бою».

Міністр оборони США Ллойд Остін (ліворуч) і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал армії Марк Міллі на брифінгу після віртуального засідання Контактної групи щодо оборони України. Пентагон, 16 листопада 2022 року
Міністр оборони США Ллойд Остін (ліворуч) і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал армії Марк Міллі на брифінгу після віртуального засідання Контактної групи щодо оборони України. Пентагон, 16 листопада 2022 року

Після попередньої, шостої зустрічі у форматі «Рамштайн» в жовтні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що, на його думку, в країн Заходу «скоро закінчаться» аргументи не надавати Україні літаки і танки.

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