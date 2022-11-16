Посол у США прокоментувала публікації в ЗМІ про напружені відносини адміністрацій Байдена і Зеленського

Відносини між президентами України і США завжди були конструктивними, а повідомлення про «якісь погіршені стосунки» між адміністраціями спрямовані на те, щоб «посіяти насіння розбрату і недовіри», заявила в інтерв’ю Радіо Свобода посол України у США Оксана Маркарова.

Так вона прокоментувала повідомлення американського каналу NBC, який із посиланням на власні джерела повідомляв, що президент Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським влітку обурювався тим, що Київ, мовляв, не висловлює вдячність за американську фінансову і безпекову допомогу.

«Мені, чесно кажучи, навіть дивно, що це не тільки з’являється на підставі якихось незрозумілих анонімних джерел тут, а те, що воно просто передруковується також у нас вдома. Достатньо просто взяти і відкрити твітери чи фейсбуки, чи офіційні посилання на сайтах обох адміністрацій – і нашого офісу, і адміністрації Байдена, щоб зрозуміти, що навіть тяжко уявити, щоб таке було можливо», – сказала Маркарова.

«Наші стосунки між президентами завжди були конструктивними, після 24 лютого взагалі вся співпраця направлена на те, яким чином США можуть включитися і допомогти нам. Тому такі постійні вкиди, які з’являються час від часу то про якісь погіршені стосунки, то про наш нібито стосунок до вбивства якоїсь там Дугіної, що теж абсолютна брехня, тобто це все спрямоване на те, щоб посіяти насіння розбрату і недовіри. А нам зараз з вами потрібна повна нормальна співпраця з нашим партнером, яка в нас і є», – додала вона.

Напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден просить Конгрес надати понад 37 мільярдів доларів екстреної допомоги Україні.

Загалом Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 18,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.

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