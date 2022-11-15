Байден просить Конгрес схвалити понад 37 мільярдів доларів екстреної допомоги для України

Президент США Джо Байден просить Конгрес надати понад 37 мільярдів доларів екстреної допомоги Україні, повідомляє AP.

За повідомленням, адміністрація офіційно подала запит на отримання коштів 15 листопада.

Термін дії державного фінансування закінчується в середині грудня, і запитувана допомога буде частиною пакету фінансування уряду до кінця вересня 2023 року.

10 листопада Пентагон офіційно оголосив новий оборонний пакет для потреб України на загальну суму 400 мільйонів доларів. Зокрема, новий пакет передбачає надання Україні додаткових снарядів для HIMARS, ракет для Hawk, чотирьох систем ППО Avenger, артилерійських снарядів, захисного одягу для холодної погоди та іншої допомоги.

Загалом Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 18,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.

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