Пентагон повідомив деталі нового пакету військової допомоги Україні

Міністерство оборони США повідомило, що у новому пакеті військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів.

Пакет допомоги, серед іншого, включає:

ракети для ЗРК HAWK;

Чотири системи ППО Avenger і ракети Stinger ;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

21 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;

100 броньованих машин HMMWV;

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 000 000 патронів до стрілецької зброї;

підривне обладнання для прибирання перешкод;

захисне спорядження від холодної погоди.

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У Пентагоні додали, що ракети HAWK доповнять нещодавнє зобов’язання Іспанії надати Україні пускові установки.

10 листопада міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, до Мадрид надасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони американського виробництва HAWK на додаток до чотирьох, надісланих минулого тижня.

Загалом Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні понад 18,6 мільярда доларів з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого.