Іспанія надасть Україні ще дві системи ППО

Іспанія відправить в Україну ще дві системи протиповітряної оборони американського виробництва HAWK на додаток до чотирьох, надісланих минулого тижня. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє агенція Reuters.

«Я можу сказати вам, що буде надіслано ще дві пускові установки. Це у відповідь на дуже конкретний запит, зроблений нам НАТО та Україною», – сказала Роблес журналістам у Мадриді.

За її словами, окрім пускових установок «земля-повітря», Іспанія надішле батарею з шести легких гаубиць і забезпечить навчання українських екіпажів гаубиць.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, постачання якої для України поки не розглядають, повідомляли наприкінці жовтня Reuters посадовці США на умовах анонімності.

У жовтні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Іспанія вирішила надати Україні зенітні комплекси Hawk для потреб протиповітряної оборони.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».