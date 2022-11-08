Повітряні сили ЗСУ: NASAMS посилять захист неба, але «хочеться захистити всю Україну»

У Повітряних силах ЗСУ заявляють, що надані США NASAMS є перевіреними і сучасними комплексами, а також вже мають достатню кількість ракет, заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.



«Це перевірений і сучасний комплекс. Він має достатню кількість ракет у світі. Якщо самих пускових установок, можливо, будемо чекати трішки довше, то ракети до NASAMS уже включені в пакет допомоги Україні – будуть надані або вже надані», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, NASAMS має подібні тактико-технічні характеристики до системи IRIS-T, яка уже впливає на повітряну обстановку і знищує повітряні цілі з 100-відсотковою влучністю.



«Таким чином, ці дві системи NASAMS також посилять ( повітряний захист - ред.).. Багато хто ставить запитання – багато це чи мало? Безумовно, мало, хочеться більше, хочеться захистити всю Україну. Наприклад, є одна ракетна установка IRIS-T. 31 жовтня вона знищила спочатку дев'ять повітряних цілей, а потім ще деяку кількість. Із тих 45 ракет (запущених по Україні) знищила фактично четверту частину. І це лише одна установка. Звичайно, це посилює. Звичайно, хочеться більше», – додав Юрій Ігнат.

7 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив про отримання Україною нових систем протиповітряної оборони – NASAMS і Aspide. У Пентагоні підтвердили, що дві системи протиповітряної оборони NASAMS вже перебувають в Україні, а українські військові нещодавно завершили навчання з керування системою у Європі.