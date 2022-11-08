Пентагон: системи NASAMS – вже в Україні, військові нещодавно завершили навчання

Дві системи протиповітряної оборони NASAMS вже в Україні, повідомив речник міністерства оборони США Патрік Райдер.



«У межах цього процесу (надання зброї – ред.) ми також забезпечили навчання українців з керування й підтримання в робочому стані цього озброєння. Вони нещодавно завершили навчання, воно відбулося в Європі», – сказав він під час брифінгу.

7 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив про отримання Україною нових систем протиповітряної оборони – NASAMS і Aspide.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

Під час останньої масованої атаки – 31 жовтня – Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.