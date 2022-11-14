CNN: США вивчають можливість модифікувати дрони Gray Eagle для передачі Україні

США розглядають можливість модифікувати безпілотні літальні апарати Gray Eagle, про які просить Україна, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на чиновників.

За повідомленням, зміни, які дозволять уникнути ризику втрати чутливих технологій, можливо, підвищать ймовірність того, що Україна отримає ці дрони.

«Існують певні і дуже технічні налаштування, які можуть бути зроблені, що може зробити це можливим у найближчій перспективі, – сказав представник Конгресу. – Але ці речі потребують часу і є досить складними».

Посадовець підтвердив, що армія веде роботу з вивчення того, які зміни можливі в безпілотнику, виготовленому компанією General Atomics і відомому як MQ-1C.

Однак без модифікацій дрон, який може нести чотири ракети Hellfire і летіти на висоті близько восьми кілометрів протягом майже 30 годин, ймовірно, не буде в майбутніх списках військової допомоги, виділеної Україні, повідомляє CNN.

При цьому американський і український чиновники повідомили, що дискусії щодо передачі Gray Eagle тривають, і офіційно на запит України не відмовляли.

Речник Пентагону полковник Роджер Кебінесс не став коментувати конкретно Gray Eagle, зазначивши лише, що Міністерство оборони продовжує консультуватися з Україною щодо допомоги у сфері безпеки.

Білий дім, як повідомили у CNN, відмовився від коментарів, а компанія General Atomics не відповіла на запит про коментар.

Телеканал також уточнює, що крім ракет, які він несе, згаданий дрон надасть українським силам більше можливостей збирати розвідувальні дані і проводити розвідку на великій відстані, розширить допомогу артилерії у наведенні цілей і сприятиме боротьбі з безпілотниками, які запускає Росія.

У червні агенція Reuters повідомляла, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість продажу Україні чотирьох безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle.

У листопаді американське видання The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена не надаватиме Україні безпілотні літальні апарати Gray Eagle, попри запити Києва.

«Пентагон відхилив цей запит через побоювання, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту та бути сигналом Москві, що США надають зброю, яка може вражати позиції всередині Росії», – цитує видання американських посадовців та «інших осіб, знайомих із рішенням».

За їхніми словами, у Вашингтоні також побоюються можливого викрадення технологій, якщо дрони будуть захоплені на полі бою, проте це не є головною мотивацією рішення.