Україна звітує за кожен долар військової допомоги, отриманої від США – Маркарова

Україна погоджується з тим, що використання допомоги Сполучених Штатів повинно контролюватися – про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином вона прокоментувала попередню заяву лідера республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті щодо можливого обмеження допомоги України.

Маркарова вказала на те, що Маккарті не закликав до обмеження допомоги, натомість вважав, що вона повинна бути адресною та мати механізми контролю.

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«Насправді Україна абсолютно з цим погоджується. І ми ніколи іншої допомоги й не просили. І військова допомога, і бюджетна допомога, і гуманітарна допомога – ми не тільки звітуємо за кожен долар, який ми отримуємо, кожен з них витрачається саме за призначенням», – сказала дипломатка.

За її словами, якщо «будуть потрібні додаткові пояснення», Київ готовий їх надати.

«Якщо потрібна буде додаткова робота, ми також до цього готові. Але ще раз: я досить оптимістично дивлюся на те, що і з цим Конгресом, який буде працювати до кінця року, і з наступним Конгресом ми вибудуємо конструктивні стосунки, тому що вони базуються на прагненнях американських людей. І ми бачимо підтримку серед звичайних американців. Виборці американські підтримують цю боротьбу України», – додала Маркарова.

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У жовтні, перед виборами до Конгресу, Кевін Маккарті заявив, що прихильність США Україні не може бути необмеженою. Він висловив думку, що в умовах економічного спаду американські платники податків «не виписуватимуть Україні чек без позначення суми».

Водночас сенатор від Республіканської партії Роб Портман у ході візиту до Києва 4 листопада зауважив, що слова декого з його колег неправильно зрозуміли: «Це на користь національної безпеки Америки, щоб Росія не досягла своїх цілей в Україні». При цьому Портман додав, що у наданні допомоги має бути «більше відповідальності».