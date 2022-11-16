США запровадили санкції проти компанії-розробника безпілотників Shahed

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти іранських компаній, відповідальних за розробку, виробництво та транспортування безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які Росія використовує у війні проти України. Про це 15 листопада повідомила пресслужба фінансового відомства.

Згідно з повідомленням, під санкції потрапили Shahed Aviation Industries (займається розробкою та виробництвом дронів), а також компанії Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC, які, за даними Міністерства фінансів США, здійснювали доставку БПЛА з Ірану до Росії.

Санкції також запроваджені проти Аббаса Джума та Тиграна Срабіонова, які, за інформацією відомства, забезпечували так звану «ПВК Вагнера» іранськими безпілотниками.

«Як ми неодноразово демонстрували, Сполучені Штати сповнені рішучості запровадити санкції проти людей та компаній, які підтримували невиправдане вторгнення Росії до України. Сьогоднішні заходи покликані залучити до відповідальності тих, хто дозволив Росії використовувати іранські БПЛА проти мирного населення України», – заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Росія використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed-131 та Shahed-136, які російські військові перейменували на «Герань-1» та «Герань-2». Російська влада іранське походження дронів заперечує.

На початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Абдоллахіян підтвердив, що Росія отримала кілька безпілотників, заявивши, що це сталося за кілька місяців до початку війни.

У середині жовтня Євросоюз запровадив санкції проти Shahed Aviation Industries, заявивши, що компанія «несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Раніше США запровадили санкції щодо компанії Safiran Airport Services, яка, за твердженням американської влади, повʼязана з постачанням іранських безпілотників до Росії.