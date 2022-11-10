МЗС України закликає світ нейтралізувати військову співпрацю РФ та Ірану на тлі постачання дронів

Офіційний Київ закликав міжнародну спільноту нейтралізувати військову співпрацю РФ та Ірану на тлі повідомлень про постачання Москві дронів для війни проти України.

«Українська сторона продовжує виявляти факти передачі Тегераном іранської зброї Росії, яка використовує її задля війни проти України. Іран також нарощує виробництво озброєння, яке може бути використане проти третіх країн на Близькому Сході. Маємо дивитися правді в очі: військова співпраця РФ та Ірану нині загрожує не лише безпеці України, але і миру та безпеці в світі. Критично важливо, аби міжнародна спільнота максимально активізувала зусилля з метою нейтралізації деструктивної взаємодії Росії та Ірану в військовій сфері», – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.

У зовнішньополітичному відомстві також наголосили, що все озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду та партнерів України.

9 листопада британський телеканал Sky News із посиланням на власні джерела повідомив, що російська влада відправила Ірану 140 мільйонів євро готівкою та зразки захопленої в Україні західної зброї в обмін на партію безпілотників. За даними каналу, в обмін на зброю та гроші Росія отримала від Ірану понад 160 безпілотників, у тому числі 100 дронів-камікадзе Shahed-136. Телеканал стверджує, що за останні кілька днів між Тегераном і Москвою було узгоджено ще одну угоду щодо безпілотників на 200 мільйонів євро.

Київ звинувачує Москву у використанні іранських безпілотників під час атаки на цивільні обʼєкти. Українська сторона повідомляла, що військовослужбовцям вдалося збити понад 300 апаратів іранського виробництва над своєю територією, у тому числі в Києві.

Російська сторона офіційно відкидає ці звинувачення. Однак у жовтні представник Громадської ради при Міноборони РФ сказав про використання іранської зброї під час прямого ефіру на телеканалі РБК.

5 листопада Іран визнав, що постачав Росії безпілотники Shahed. За словами міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Абдоллахіяна, «невелику кількість» безпілотників було поставлено за кілька місяців до початку російського вторгнення.

CNN із посиланням на офіційних представників неназваної західної країни, яка «уважно стежить за іранською програмою озброєнь», писав, що Тегеран готується відправити Москві ще близько тисячі одиниць зброї для війни в Україні. Це 450 ударних безпілотників та балістичні ракети класу «земля – земля».