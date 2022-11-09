Українські військові знищили 5 «Шахедів» і один «Орлан» – повітряні сили

Українські військові від початку доби 9 листопада знищили п’ять безпілотників Shahed-136 і один БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«9 листопада після півночі ворог атакував Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БпЛА Shahed-136. П’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною Повітряного командування «Схід». Також зенітниками Повітряних сил уранці знищено один БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

Росія даних про втрати не коментує.

У ніч на 9 листопада російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе. Внаслідок ударів поранено четверо людей. Безпілотники поцілили у логістичне підприємство, там була пожежа.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, спочатку був один удар, рятувальники почали гасити пожежу. Потім – ще два удари.

У повномасштабній війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.

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