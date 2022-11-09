Четверо поранених внаслідок атаки дронів по Дніпру перебувають у реанімації, їх вже прооперували, стан двох – тяжкий, повідомив на брифінгу 9 листопада заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук.

Поранені зазнали мінно-вибухових травм, травм грудної клітини, черевної порожнини, переломи рук і ніг, ушкодження магістральних судин тощо. Це чоловіки 19, 32, 34 і 45 років.

«Декого з них оперували вночі, і зараз подано на другу операцію», – сказав Олексій Григорук.

У ніч на 9 листопада російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе. Внаслідок ударів поранено четверо людей. Безпілотники поцілили у логістичне підприємство, там була пожежа.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, спочатку був один удар, рятувальники почали гасити пожежу. Потім – ще два удари.

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