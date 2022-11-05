На Дніпропетровщині снаряд армії РФ влучив у житловий будинок, постраждала дитина – влада

Увечері 5 листопада армія РФ вкотре обстріляла з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук у телеграмі.

«За попередніми даними, внаслідок вечірнього обстрілу постраждала дев'ятирічна дитина. Снаряд влучив до житлового будинку. Поранена дитина наразі перебуває у лікарні. Інформація про інших постраждалих та руйнування наразі ще уточнюється», ‒ відмітив Лукашук.

Над Дніпропетровщиною пізно ввечері у четвер, 3 листопада, були зафіксовані безпілотники-камікадзе, повідомляла місцева влада.

Вранці 23 жовтня армія РФ з реактивних систем залпового вогню також завдала удару по Нікополю на Дніпропетровщині, повідомив голова облради Микола Лукашук. За його попередньою інформацією, внаслідок обстрілу поранені троє людей.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.