Обстріл Нікополя із РСЗВ: спалахнула пожежа, є постраждалі – влада

Вранці армія РФ з реактивних систем залпового вогню завдала удару по Нікополю на Дніпропетровщині, повідомив голова облради Микола Лукашук в телеграмі.

За його попередньою інформацією, внаслідок обстрілу поранені троє людей.

«Є пошкодження будівель. Також сталася пожежа. Деталі уточнюються», – зазначив Лукашук.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, постраждали п'ятеро людей.

«Попередньо, поранені п’ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд», – уточнив він.

За даними місцевої влади, 22 жовтня російські війська ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді Нікопольського району. Троє місцевих жителів, які зазнали травм під час атаки, були госпіталізовані.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж 22 жовтня армія РФ обстрілювала інфраструктуру понад 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них – Безіменне, Білогірка, Давидів Брід, Новогригорівка, Новоукраїнка, Партизанське, Правдине та Червона Долина.

Російській війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.