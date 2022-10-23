21 крилата ракета, 400 військових та 14 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ про втрати Росії за добу

За минулу добу 22 жовтня у війні проти України Росія втратила близько 400 військових, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Українське командування оцінило загальні страти армії РФ в 67 470 військових від початку повномасштабного вторгнення.

Згідно з даними українських військових, втрати збройних сил Росії склали:

танків – 2584 (+5) од

бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18) од

артилерійських систем – 1667 (+14) од

РСЗВ – 374 (+1) од

засобів ППО ‒ 189 (+0) од

літаків – 270 (+0) од

гелікоптерів – 245 (+2) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20)

крилатих ракет ‒ 350 (+21)

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од

спеціальної техніки ‒ 148 (+0)

Дані щодо втрат армії РФ наразі ще уточнюються, додали в Генеральному штабі ЗСУ.

22 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, переважно по об'єктах критичної інфраструктури. Компанія «Укренерго» повідомила, що пошкодження від ракетних ударів співставні з тими, яких Росія завдала в ході обстрілів 10-12 жовтня.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Генштаб повідомляв, що за минулу добу 22 жовтня українські військові відбили атаки російських військ біля населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.