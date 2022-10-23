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Через російські атаки на Донеччині минулої доби загинули двоє людей – ОВА

Наслідки російського обстрілу Бахмуту влітку 2022 року

У результаті російських обстрілів Донеччини загинули двоє місцевих жителів, а ще дев’ятеро були поранені, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, одна людина загинула в Кліщіївці та ще одна – в Торському.

Також правоохоронці виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули ще під час російської окупації – двоє в Озерному та двоє в Діброві, уточнив Кириленко.

Російські війська 22 жовтня обстріляли касетними боєприпасами Костянтинівку на Донеччині. Було ушкоджено щонайменше 10 будинків, тяжкі поранення отримали троє людей.

За словами Кириленка, за 21 жовтня через обстріли російських міст загинуло троє жителів Донбасу, ще десятеро були поранені. Всього від початку повномасштабної війни в Донецькій області загинули 1 073 людини, ще 2 451 були поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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