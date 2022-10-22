Війська РФ обстріляли Костянтинівку на Донбасі, пошкоджено будинки, є постраждалі

Російські війська у суботу обстріляли касетними боєприпасами Костянтинівку на Донеччині, повідомила пресслужба обласної поліції.

«Окупанти випустили по мирних оселях ракету «Смерч», що несла на собі численні касетні снаряди. Внаслідок розривів пошкоджено щонайменше 10 будинків, тяжкі поранення дістали троє осіб», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, російські війська застосували заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси, які завдають масового ураження. Усі снаряди поцілили по житлових будинках, а також біля місцевого магазину.

Внаслідок вибуху травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Потерпілих доправили до лікарні у тяжкому стані.

За інформацією поліції області, протягом доби 21 жовтня російські війська завдали 22 удари по мирному населенню Донецької області. Троє осіб загинули.

Під вогнем російських військ перебували 13 населених пунктів – міста Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, селище Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Архангельське, Іванівське, Парасковіївка.

Обстрілами зруйновано та пошкоджено 45 цивільних об’єктів – 30 житлових будинків, господарчу споруду, гаражі, автомобілі.

«Найбільших обстрілів знову зазнав Бахмут. Окупанти відкривали вогонь по місту 4 рази. Внаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Є загиблі та поранені», – зазначають у пресслужбі поліції.

Від артилерійського обстрілу в Красногорівці та селі Парасковіївка зазнали травм цивільні мешканці. У Костянтинівці також є постраждалі.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за 21 жовтня через обстріли російських міст загинуло троє жителів Донбасу, ще десятеро були поранені. Всього від початку повномасштабної війни в Донецькій області загинули 1 073 людини, ще 2 451 були поранені. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.