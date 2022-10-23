Війська РФ вночі знову атакували Запоріжжя – Старух

Російські війська вночі знову атакували Запоріжжя, повідомив голова ОВА Олександр Старух.



«Сьогодні вночі окупаційні війська здійснили атаку Запоріжжя із використанням дронів (попередньо, дронів-камікадзе «Shahed-136»), а також навколишніх населених пунктів з використанням ракет С-300. Так, один з дронів уразив громадську будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – написав він у телеграмі.



Старух також повідомив про ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району. За його даними, внаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК «С-300» пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.

Російські війська останнім часом посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстрілів, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припало на останні два тижні вересня.

12 жовтня голова ОВА повідомив, що понад 70 цивільних жителів Запоріжжя загинули внаслідок російських обстрілів за останні два тижні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.