Резніченко: російські війська вдарили із РСЗВ по Дніпропетровщині, троє людей – у лікарні

Російські війська 22 жовтня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з реактивної артилерії. Внаслідок атаки були поранені троє людей, повідомив у телеграмі очільник ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, російські війська ударили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді. Троє місцевих жителів, які зазнали травм під час атаки, наразі перебувають у лікарні.

«Понівечені житлові будинки», – додав очільник області.

Вранці 22 жовтня у більшості областей України лунала повітряна тривога. Вибухи з самого ранку лунали в Одесі, Хмельницькому, Рівному, Луцьку, Кропивницькому, Миколаєві. У результаті обстрілів, за даними влади, було пошкоджено критичну інфраструктуру, що вплинуло на водо- і електрозабезпечення низки регіонів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку поточної доби російські війська завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних безпілотників іранського виробництва.