У Міноборони відреагували на ракетний удар армії РФ по критичній інфраструктурі

Знищуючи електростанції та об’єкти водопостачання Росія «підняла ставки» у війні проти України, йдеться в повідомленні Міністерства оборони у твітері.

«Одна крилата ракета, запущена Росією по житловому будинку, здатна знищити десятки мирних жителів. Що неодноразово доводить агресор. Але цього недостатньо для їхнього політичного лідерства», – йдеться у повідомленні.

В українському Міністерстві оборони наголосили, що Росія розраховує на загибель тисяч українців від холоду.

«Але ворог так нічого і не зрозумів про спротив українського народу», – додали в Міноборони.

Вранці 22 жовтня у більшості областей України лунала повітряна тривога. Вибухи з самого ранку лунали в Одесі, Хмельницькому, Рівному, Луцьку, Кропивницькому, Миколаєві. У результаті обстрілів, за даними влади, було пошкоджено критичну інфраструктуру, що вплинуло на водо- і електрозабезпечення низки регіонів.