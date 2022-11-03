Влада повідомила про безпілотники-камікадзе над Дніпропетровщиною і роботу ППО

Над Дніпропетровщиною пізно ввечері у четвер зафіксовані безпілотники-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«Дістали росіяни та їхні «мопеди». Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів», – повідомив Лукашук.

Пізніше він дописав, що деталі будуть вранці. «Наші ППО – найкращі», – зазначив Лукашук.

Російській війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.