Влада Дніпропетровщини про масовані атаки військ РФ: ударів зазнали Кривий Ріг, Павлоград та Нікопольський район

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічні масовані атаки військ РФ – обстрілів зазнали Кривий Ріг, Павлоград та Нікопольський район.



«Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби. У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи. На Нікопольщині росіяни накрили «Градами» та важкою артилерією дві громади – Нікопольську та Марганецьку», – написав він у телеграмі.

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Резніченко повідомив, що у Нікополі сталася пожежа на автозаправці, російські снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство. У Марганецькій громаді снаряди залишили без світла понад 1 000 родин.

За даними голови ОВА, українські військові знищили над Нікопольським районом 4 дрони-камікадзе Shahed-136.

Російській війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.