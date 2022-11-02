«Укренерго» анонсує обмеження подачі електрики у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Компанія «Укренерго» повідомила, що вимущена обмежити електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

«Для підтримки стабільності роботи енергосистеми диспетчерський центр НЕК «Укренерго» ввечері 2 листопада вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях», – йдеться у повідомленні.

Ввечері 2 листопада повідомлялося про обстріли з боку військ РФ по передмістю Запоріжжя та по Кривому Рогу. В останньому було влучання по енергооб’єкту зі значними руйнуваннями, повідомила влада.

Вранці 2 листопада компанія «Укренерго» повідомила про погодинні відключення електрики у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури.