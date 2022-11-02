Війська РФ атакували передмістя Запоріжжя, працює ППО

Російські військові у середу ввечері атакували передмістя Запоріжжя, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
У свою чергу, секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що працюють сили ППО.
«Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено. Інформація уточнюється», – повідомив Куртєв.
Російські війська останні місяці посилили обстріли Запоріжжя.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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