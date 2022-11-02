Війська РФ атакували передмістя Запоріжжя, працює ППО

Російські військові у середу ввечері атакували передмістя Запоріжжя, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У свою чергу, секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що працюють сили ППО.

«Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено. Інформація уточнюється», – повідомив Куртєв.

Російські війська останні місяці посилили обстріли Запоріжжя.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.