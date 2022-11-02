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«Укренерго» запровадила погодинне вимкнення електрики у семи областях

Київ після вимкнення електрики через російські удари по критичній інфраструктурі, 31 жовтня 2022 року

Національна енергетична компанія «Укренерго» запровадила графіки погодинних вимкнень електрики у семи областях України.

Як повідомляє у фейсбуці пресслужба компанії, ці графіки застосовуватимуть у місті Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

В «Укренерго» нагадують, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що для певних груп споживачів електроспоживання будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. З графіком можна ознайомитися тут.

За даними президента Володимира Зеленського, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури.

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31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні.

Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.

Без світла: вимушений захід енергетиків через російські обстріли (фоторепортаж)
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Без світла: вимушений захід енергетиків через російські обстріли (фоторепортаж)

Українські енергетики заявили, що у них немає іншого виходу, окрім як 20 жовтня запровадити аварійні та планові відключення електроенергії, оскільки Росія посилює напади на критичну інфраструктуру в Україні.

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