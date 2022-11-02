Влада повідомила про влучання в об’єкт інфраструктури на Черкащині

Російський дрон-камікадзе Shahed-136 влучив в об’єкт інфраструктури на Черкащині, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.



«Усю ніч ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два «шахіди» збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури», – написав він у телеграмі.



Люди не постраждали.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 2 листопада російські війська атакували Україну із східного напрямку дронами-камікадзе, 12 з 13 Shahed-136 збили.

31 жовтня війська РФ атакували об’єкт критичної інфраструктури на Черкащині, частина області певний час була знеструмлена. За даними влади, внаслідок цього російського удару постраждали четверо людей.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

31 жовтня, окрім Черкащини, російські ракети влучили по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.