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Новини | Суспільство

Обстріл Кривого Рогу військами РФ: є руйнування на енергетичному об’єкті

Олександр Вілкул оцінив руйнування як значні

У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок російського обстрілу ввечері середи є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Влучання дроном-камікадзе в об’єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються», – повідомив Вілкул.

За його словами, наразі стартували відновлювальні роботи.

Раніше стало відомо про атаку військами РФ Кривого Рогу з допомогою дронів-камікадзе ввечері 2 листопада.

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