Обстріл Кривого Рогу військами РФ: є руйнування на енергетичному об’єкті

У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок російського обстрілу ввечері середи є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Влучання дроном-камікадзе в об’єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються», – повідомив Вілкул.

За його словами, наразі стартували відновлювальні роботи.

Раніше стало відомо про атаку військами РФ Кривого Рогу з допомогою дронів-камікадзе ввечері 2 листопада.

За даними президента Володимира Зеленського, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури.