Армія РФ атакувала Кривий Ріг дроном-камікадзе – Вілкул

Армія РФ у середу ввечері атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Влучення дроном «Шахед», – написав він у Telegram, і закликав громадян не викладати наслідки влучання у мережу.

31 жовтня у Кривому Розі російська ракета влучила в промислове підприємство, обійшлося без жертв.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.