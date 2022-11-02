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Харків опинився під черговим обстрілом армії РФ: попередньо – без жертв

Повідомляється, що російські військові обстріляли адміністративну нежитлову будівлю (фото ілюстративне)

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в ніч на четвер російські війська вчергове обстріляли місто.

За його словами, три удари було завдано по Київському району Харкова.

«Попередньо, влучання по адміністративній нежитловій будівлі. Інформації про поранених чи загиблих на цей момент немає», – повідомив він у Telegram.

Харків регулярно зазнає обстрілів з боку військ РФ. Як стверджує українська сторона, часто ці обстріли здійснюються ракетами, випущеними з території Бєлгородської області Росії.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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