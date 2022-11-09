Російські війська «масовано атакували» Дніпропетровщину дронами, четверо людей поранені – ОВА

Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе вночі проти 9 листопада, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці в середу.

«Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі», – заявив він.

Удар дрона спричинив сильну пожежу, яка знищила склади підприємства. Вогонь поширився на понад 3 тисячі квадратних метри, але його вже ліквідували.

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Крім того, російські військові обстріляли Нікопольський районі із «Градів» і важкої артилерії. Як повідомив Резніченко, обстріл пошкодив приватні будинки, підприємство і лінію електропередач, проте люди не постраждали.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.