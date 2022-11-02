Фірма, яка освоює мільярди на дорогах Дніпропетровщини, прямо пов’язана з керівником області – «Схеми»

За період від лютого, Дніпропетровщина витратила найбільше державних грошей на ремонт та утримання доріг, аніж усі найбільш постраждалі від бойових дій регіони разом узяті. «Схеми» встановили, що приватна фірма «Будінвест Інжиніринг», яка освоїла на цьому вже півтора мільярда гривень, напряму пов’язана з керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.

Половина компанії записана на жінку на ім’я Яна Хланта – професійну спортсменку, яка працює тренером з пауерліфтингу у Дніпрі. Як з’ясували «Схеми», вона – близька особа для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувається на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

Інша половина компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях. Через війну державні контракти та розміри кошторисів не публікуються, тому «Схеми» самостійно проаналізували фінансово-господарську діяльність «Будінвест Інжиніринг», і виявили, що головний підрядник Дніпропетровської ОВА вдається одразу до декількох підозрілих схем. Про це йдеться у розслідуванні «Супутниця на мільярд».

З березня по жовтень цього року компанія «Будінвест Інжиніринг» отримала від Дніпропетровської ОВА вже півтора мільярда бюджетних гривень на ремонт доріг в області і стала лідером по масштабах освоєних державних грошей на дороги після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – серед усіх підрядників в Україні по всіх регіонах.

49% у «Будінвест Інжинірингу» записані на Яну Хланту – 34-річну професійну спортсменку, майстерку спорту з пауерліфтингу. Зараз вона працює тренеркою у фітнес-клубі Human у середмісті Дніпра.

«Схеми» встановили документальні докази прямого зв’язку між ним та Хлантою – а саме, згідно з даними з джерел у прикордонній службі лише протягом 2020-2021 року вони здійснили щонайменше вісім спільних перельотів.

Також Хланта користувалася автомобілем, записаним на фірму «Севент Консалтинг Груп», яка на 100% належить голові Дніпропетровської ОВА. Окрім того, саме у цій фірмі Резніченка, Яна Хланта щонайменше протягом 2020-2021 років отримувала зарплату.

Одразу декілька джерел в оточенні Резніченка розповіли «Схемам», що Яна Хланта – це його дівчина, з якою вони перебувають у стосунках. Сам Резніченко розлучений.

Другою половиною фірми-підрядника володіє Павло Чухно – менеджер та партнер дніпровських бізнесменів-братів Володимира та Леоніда Дубинських, які вже 10 років перебувають у розшуку ФБР (США) – за підозрою у махінаціях з нерухомістю у Каліфорнії. Чухно управляє баскетбольним клубом «Прометей», яким володіє Володимир Дубинський і генеральним спонсором якого є «Будінвест Інжиніринг».

Таким чином, професійна спортсменка та баскетбольний функціонер, напряму пов’язані з головою ОДА Валентином Резніченком та розшукуваними бізнесменами братами Дубинськими, йдеться у розслідуванні.

При цьому, як з’ясували «Схеми», Бюро економічної безпеки нині веде розслідування, матеріали якого свідчать, що «Будінвест», серед інших дніпропетровських підрядників, спрямовувала частину коштів на «підставну» фірму – тобто з ознаками фіктивності.

Через воєнний стан держава не зобов’язує замовників робіт публікувати суть державних контрактів та розміри кошторисів, тож журналісти вирішили самостійно проаналізувати фінансово-господарську діяльність фірми, діставши закриту інформацію з податкової та вивчивши дані з державного сервісу «Є-дата».

І виявили, що при освоєнні бюджетних коштів «Будінвест Інжиніринг» вдається одразу до декількох підозрілих схем. Перша – це коли субпідрядники за документами не закуповували матеріали для дорожніх робіт у таких обсягах, в яких продавали їх «Будінвесту». Друга – коли відбувалось суттєве зростання ціни на будівельні матеріали на шляху від виробника до державного контракту. Третя – співпраця із ризиковими субпідрядниками.

З проханням про коментар журналісти звернулись до Валентина Резніченка, Яни Хланти, Володимира Дубинського та інших згаданих у розслідуванні осіб. Редакція чекає на відповіді і опублікує їх, як тільки отримає.

Окремо «Схеми» звернулись до Володимира Зеленського з проханням прокоментувати виявлені у розслідуванні факти, враховуючи, що керівник Дніпропетровської ОВА – призначена президентом особа, і той факт, що саме ОП координує процес відбудови інфраструктури по Україні.

«Схеми» також запитали, яким чином здійснюється контроль за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів на відбудову інфраструктури, зокрема, ремонт і будівництво доріг та в якому статусі свою роль у цих процесах відіграє Юрій Голик – давній соратник керівника Дніпропетровської ОВА, присутній на усіх нарадах щодо Fast Recovery Plan – плану відновлення України.

Пресслужба ОП, пославшись на воєнний стан, повідомила про «неможливість надання інформації» та «відстрочення розгляду запиту» до його закінчення. Разом з тим, там зазначили, що «офіс Президента України не є розпорядником коштів місцевих бюджетів», і що це питання «знаходиться в компетенції місцевої влади та профільних міністерств».

Під час підготовки розслідування стало відомо, що над цією темою також працюють журналісти видання «Українська правда». Тому редакції домовились опублікувати матеріали одночасно. Текст «УП» – за цим посиланням.