Російські війська вночі випустили майже 40 снарядів по Нікополю – Резніченко

Росія вночі обстріляла кілька громад Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці 5 листопада.

«Нікопольщину росіяни знову накрили вогнем з «Градів» та важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах – Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів», – заявив він.

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Внаслідок обстрілу в Нікополі зайнялися дві пожежі, які вже ліквідували. У місті пошкоджені півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід, додав Резніченко.

«Російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно», – зазначив голова області.

Внаслідок обстрілів у області протягом ночі ніхто не постраждав.

За даними Генерального штабу, за попередню добу під обстріли російських військ потрапили райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей.