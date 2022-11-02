Після розслідувань «Схем» і «УП» про голову Дніпропетровщини Резніченка САП відкрила кримінальне провадження

Після публікації журналістських розслідувань «Схем» (Радіо Свобода) та «Української правди» про прямий зв’язок між головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком і компанією, на яку ДОВА з березня спрямувала вже півтора мільярда бюджетних гривень на відбудову доріг в області, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями ч. 2 ст. 364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 209 ККУ (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Про це пресслужба САП повідомила у коментарі Радіо Свобода.

«Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні «Фітнес-тренерка на мільярд. Як компанія близької подруги керівника Дніпропетровської ОДА стала найбагатшою під час війни» та «Велика відбудова. Керівник Дніпропетровщини платить бюджетні мільярди своїй супутниці», до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України», – повідомили в пресслужбі САП.

Здійснення досудового розслідування САП доручила детективам Національного антикорупційного бюро України, йдеться у відповіді пресслужби.

«Керівник Дніпропетровської ОДА, станом на сьогоднішній день, не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами САП», – додали в антикорупційній прокуратурі.

2 листопада «Схеми» опублікували розслідування «Супутниця на мільярд», в якому розповіли, що приватна фірма «Будінвест Інжиніринг», яка освоїла вже півтора мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.

Половина компанії записана на жінку на ім’я Яна Хланта – професійну спортсменку, яка працює тренером з пауерліфтингу в Дніпрі. Як з’ясували «Схеми», вона – близька особа для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувається на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

Інша половина компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях. Через війну державні контракти та розміри кошторисів не публікуються, тому «Схеми» самостійно проаналізували фінансово-господарську діяльність «Будінвест Інжиніринг», і виявили, що головний підрядник Дніпропетровської ОВА вдається одразу до декількох підозрілих схем.

Із проханням про коментар журналісти звернулися до Валентина Резніченка, Яни Хланти, Володимира Дубинського та інших згаданих у розслідуванні осіб. Редакція чекає на відповіді і опублікує їх, як тільки отримає.

Окремо «Схеми» звернулися до Володимира Зеленського з проханням прокоментувати виявлені у розслідуванні факти, враховуючи, що керівник Дніпропетровської ОВА – призначена президентом особа, і той факт, що саме ОП координує процес відбудови інфраструктури по Україні.

«Схеми» також запитали, яким чином здійснюється контроль за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів на відбудову інфраструктури, зокрема, ремонт і будівництво доріг і в якому статусі свою роль у цих процесах відіграє Юрій Голик – давній соратник керівника Дніпропетровської ОВА, присутній на усіх нарадах щодо Fast Recovery Plan – плану відновлення України.

Пресслужба ОП, пославшись на воєнний стан, повідомила про «неможливість надання інформації» та «відстрочення розгляду запиту» до його закінчення. Разом із тим, там зазначили, що «офіс Президента України не є розпорядником коштів місцевих бюджетів», і що це питання «знаходиться в компетенції місцевої влади та профільних міністерств».

Під час підготовки розслідування стало відомо, що над цією темою також працюють журналісти видання «Українська правда». Тому редакції домовились опублікувати матеріали одночасно.