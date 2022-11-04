Війська РФ вночі обстріляли Миколаїв ракетами С-300, є руйнування – влада

Російські війська вночі обстріляли Миколаїв ракетами С-300, є руйнування, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Уночі 3 листопада близько 23:30 ворог обстріляв один із районів Миколаєва ракетами типу С-300. Внаслідок чого зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та автівки, які стояли поруч», – написав він у телеграмі.

За його словами, також через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення, яку рятувальники оперативно ліквідували. Попередньо без жертв і потерпілих.

Як повідомив Віталій Кім, російські війська, окрім обласного центру, також обстріляли Миколаївський і Баштанський райони.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграмі оприлюднив фото наслідків цього обстрілу.

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Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, віднедавна також із застосуванням іранських дронів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.