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«Лише 44 дні без обстрілів» – Сєнкевич про 255 днів війни у Миколаєві

За словами Сєнкевича, наразі у місті залишається до 230 тисяч мешканців із 486 тисяч, які проживали у Миколаєві до війни

За 255 днів війни Миколаїв не обстрілювали 44 дні. Про це заявив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Загалом у Миколаєві на сьогоднішній день від ракет загинуло 149 цивільних осіб (з них – 2 дитини). І важко поранено 698 осіб, з яких 10 – діти», – зазначив він.

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За словами Сєнкевича, наразі у місті залишається до 230 тисяч мешканців із 486 тисяч, які проживали у Миколаєві до війни.

Переселенці, що тікають від активних бойових дій, як зазначає мер, надовго не залишаються у місті через постійні обстріли. За його словами, наразі у Миколаєві лише до 300 внутрішньо переміщених осіб.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв. Зокрема, використовують для цього іранські дрони та ракети С-300.

Ракетами С-300 по Миколаєву. Наслідки обстрілу південного міста (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетами С-300 по Миколаєву. Наслідки обстрілу південного міста (фотогалерея)

Вночі по Миколаєву випустили 9 ракет

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