У Дніпрі біля зупинок встановлюють бетонні захисні споруди

У Дніпрі поблизу зупинок громадського транспорту встановлюють бетонні захисні споруди. Як повідомив 2 листопада головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради Іван Васючков, ці споруди слугуватимуть укриттями для людей, які перебувають на зупинках громадського транспорту під час повітряних тривог.

Загалом у місті мають збудувати 28 таких обʼєктів. Їх посталять там, де є великий пасажиропотік і немає поблизу укриттів.

«Оскільки такі конструкції розміщуються на землі, то вони не є сховищем, а саме захисною спорудою. Подібні конструкції пройшли випробування військовими на першій, на нульовій лініях», — сказав Іван Васючков.

Згодом бетонні споруди планують прикрасити, аби вони краще виглядали. Одна така споруда складається з 11 секцій і може вмістити до трьох десятків людей. У кожній планують поставити лавочки й двері, змонтувати освітлення.