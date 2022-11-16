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Росія у Чорному морі тримає ракетоносії з 20 «Калібрами» – ОК «Південь»

У Чорному морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 14 кораблів та катерів

Росія у Чорному морі тримає чотири ракетоносії з 20 крилатими ракетами «Калібр», повідомили в оперативному командуванні «Південь» за підсумками 15 листопада.

«У Чорному морі поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму маневрують 14 кораблів та катерів, у тому числі 4 носія, споряджених двадцятьма крилатими ракетами типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.

Перед цим вдень 15 листопада повідомлялося про 11 російських кораблів та катерів у Чорному морі, у тому числі ракетоносій – підводний човен, споряджений чотирма «Калібрами».

15 листопада Росія під час масованої атаки по Україні випустила понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з району Волгодонська (Ростовська область РФ) та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони. Як повідомили в ЗСУ, до цієї масованої атаки Росія залучила 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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