ISW: у масованій атаці Росія, ймовірно, використала значну частину залишків високоточної зброї

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що у масованій атаці по Україні 15 листопада російські війська, ймовірно, використали значну частину своїх систем високоточної зброї, що залишилися.

За даними ISW, через виснаження запасів систем високоточної зброї Росії, ймовірно, доведеться уповільнити темп своєї кампанії проти критичної української інфраструктури.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська завдали найбільших ракетних ударів по критичній інфраструктурі України з початку війни, але це навряд «зламає дух українців».

«Пошкодження енергетичної інфраструктури України навряд чи зломить дух українців, враховуючи покращення протиповітряної оборони України та нещодавні наземні перемоги в Херсонській області», – йдеться у щоденному звіті ISW.

15 листопада Росія під час масованої атаки по Україні випустила понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з Ростовської області та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони. Як повідомили в ЗСУ, до цієї масованої атаки Росія залучила 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Внаслідок ударів мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.