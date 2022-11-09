Sky News повідомив, що саме Росія надала Ірану в обмін на безпілотники

Російська влада відправила Ірану 140 мільйонів євро готівкою та зразки захопленої в Україні західної зброї в обмін на партію безпілотників, повідомляє 9 листопада Sky News із посиланням на власні джерела.

За даними британського телеканалу, 20 серпня до аеропорту Тегерана прибув російський літак, який доставив готівкою гроші, а також зразки захопленої в Україні зброї – британської протитанкової ракети NLAW, американської протитанкової ракети Javelin та зенітно-ракетного комплексу Stinger.

Отримана зброя може дати можливість іранському Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) вивчити та скопіювати західні технології для використання у майбутніх конфліктах, вважає джерело Sky News.

Уточнюється, що в обмін на зброю та гроші Росія отримала від КВІР понад 160 безпілотників, у тому числі 100 дронів-камікадзе Shahed-136.

Співрозмовник телеканалу стверджує, що за останні кілька днів між Тегераном і Москвою було узгоджено ще одну угоду щодо безпілотників на 200 мільйонів євро. «Це означає, що незабаром із Ірану прибуде ще одна велика партія БПЛА», – сказав він.

Київ звинувачує Москву у використанні іранських безпілотників під час атаки на цивільні обʼєкти. Українська сторона повідомляла, що військовослужбовцям вдалося збити понад 300 апаратів іранського виробництва над своєю територією, у тому числі в Києві.

Російська сторона офіційно відкидає ці звинувачення. Однак у жовтні представник Громадської ради при Міноборони РФ сказав про використання іранської зброї під час прямого ефіру на телеканалі РБК.

5 листопада Іран визнав, що постачав Росії безпілотники Shahed. За словами міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Абдоллахіяна, «невелику кількість» безпілотників було поставлено за кілька місяців до початку російського вторгнення.

CNN із посиланням на офіційних представників неназваної західної країни, яка «уважно стежить за іранською програмою озброєнь», писав, що Тегеран готується відправити Москві ще близько тисячі одиниць зброї для війни в Україні. Це 450 ударних безпілотників та балістичні ракети класу «земля – земля».