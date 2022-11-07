Радіо Свобода Weekly: Україна і США відреагували на зізнання Ірану про передачу дронів Росії

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Вони збрехали»: Зеленський відреагував на визнання Іраном передачі безпілотників РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву влади Ірану про передачу дронів-камікадзе Росії ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну та в обмеженій кількості.

«З’явилося повідомлення з Ірану... Там вирішили визнати, що постачали дрони для російського терору. Але і в цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по 10 штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення», – наголосив Зеленський.

«Якщо в Ірані й надалі будуть брехати про очевидне, то світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке співробітництво. Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось з терористів або їхніх спільників залишився безкарним», – зазначив Зеленський. Більше про це тут

У США запевнили, що Іран передавав Росії дрони-камікадзе вже під час повномасштабної війни

Влада Ірану передавала Росії свої дрони-камікадзе вже після повномасштабного вторгнення в Україну, повідомив спеціальний представник США з Ірану Роберт Меллі.

«Вони (Іран – ред.) переправили десятки дронів до Росії лише цього літа і мають своїх військових фахівців в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських цивільних», – заявив Меллі.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе. За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha. Про це тут

Як західні технології в іранських безпілотниках допомагають Росії воювати проти України (розслідування)

Дрони іранського виробництва Росія почала масово використовувати у війні проти України на початку жовтня. Попри намагання «перейменувати» безпілотники (до прикладу на Shahed-136 виявляли маркування «Герань-2»), російській владі не вдалося приховати країну-виробника.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) отримали дозвіл на зйомку безпілотника Mohajer-6, збитого українськими військовими над Чорним морем поблизу Очакова.

Попри запевнення Тегерану, що в основі виробництва Mohajer-6 лежать місцеві винаходи, «Схемам» вдалось ідентифікувати цілу низку компонентів, вироблених компаніями зі США та країн ЄС, санкційна політика яких щодо Ірану обмежує експорт технологій, які можуть бути використані у військових цілях. Наявність цих компонентів у Mohajer-6 не означає автоматично, що їхні виробники порушують санкції США чи ЄС – зазвичай ввезення електроніки до Ірану відбувається через «сірі» схеми. Текст розслідування за лінком

Як ЗСУ стримує натиск російської армії?

Російські війська пішли у наступ на Донбасі. Лінію оборони ЗСУ у Донецькій області військові РФ намагаються прорвати цілодобово. Водночас українська армія хоче розвинути успіх харківських операцій та взяти під контроль ключову трасу Сватово-Кременна у Луганській області.

Що дозволило країні-агресору вперше за кілька місяців активно наступати одразу на кількох напрямках і як важка артилерія української армії стримує техніку противника? Текстова публікація тут

Видання Times назвало ймовірних ініціаторів війни Росії проти України

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков були найбільшими прихильниками збройного вторгнення в Україну, фактично переконавши президента Володимира Путіна розпочати операцію. Про це пише британське видання The Times.

Воно публікує уривки з книги журналіста Оуена Меттьюза, що готується до друку, написаної, як стверджує автор, у тому числі на основі бесід з російськими діячами, знайомими з історією підготовки вторгнення. Читайте про це тут

Вище керівництво Росії має постати перед трибуналом – керівник МЗС Чехії

Керівництво Кремля має постати перед трибуналом за свої воєнні злочини в Україні, тому Чехія підтримує ідею створення такого трибуналу, повідомив голова МЗС республіки Ян Ліпавський.

«Чехія належить до країн, які хотіли б створення спеціального трибуналу, який буде судити найвище політичним керівництво росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за те, що розв’язали війну», – зазначив Ліпавський.

Він висловив задоволення тим, що Комітет у закордонних справах Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії, визнав нинішній російський режим терористичним. Про це тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Поки є козирі». Чому Путін тягне Україну за стіл переговорів?

Що штовхає Кремль до заяв про готовність вести переговори з Україною? Для чого керівництво Росії намагається посадити українську владу за стіл переговорів? Що стане черговим переломом у війні РФ проти України та як змінюються настрої всередині російського суспільства?

Про це своїми міркуваннями поділився в інтервʼю Радіо Свобода полковник ФСБ Росії у відставці, російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Текст інтерв’ю за лінком.

Медведєв і Сатана. Що означає заява про нову мету війни Росії проти України?

Колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що головна мета війни, яку Росія веде в Україні – це перемога над Сатаною.

На перший погляд, ця заява чиновника може виглядати просто набором пропагандистських кліше чи свідченням непростого душевного стану, але Медведєв не проголошує промови від власного імені та не пише постів у соцмережах, зазначає політичний оглядач Віталій Портников. Його стаття тут

«Перелом у війні». Як армія РФ готується до оборони в окупованому Херсоні?

Як російська армія збирається оборонятися у Херсоні? Наскільки швидко можуть розвиватися події на правобережній частині Херсонської області? Чим обернеться для Путіна звільнення окупованого Херсону?

Це з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Текстова публікація тут

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