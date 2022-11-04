«Укрпошта» запустила у продаж поштову марку «Кримський міст на біс»

4 листопада «Укрпошта» офіційно запустила у онлайн-продаж поштову марку «Кримський міст на біс».

Її тираж – 2,1 мільйона (це – 300 тисяч маркових аркушів). Автор марки – полтавський художник Юрій Шаповал.

За його участі, а також за участі голови Фонду держмайна і делегата Курултаю кримськотатарського народу Рустема Умєрова цього дня відбулося урочисте погашення марки на велопішохідному мості над Володимирським узвозом.

Випуск марки присвячений вибуху, що відбувся на Кримському мосту 8 жовтня.

Кримський міст з’єднує тимчасово окупований український півострів Крим із територією РФ. Він активно використовувався Кремлем для підкріплення російської армії у війні проти України.